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Политика

На Дальнем Востоке завершился первый день голосования

Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) завершают первый день голосования. В Камчатском крае и на Чукотке все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (11:00 мск). Последними в ДФО закончили работу избирательные участки в Бурятии — в 15:00 мск.

Первыми в России голосовать начали жители Камчатки. На Сахалине и Курилах явка избирателей к 15:00 по местному времени (7:00 мск) на выборах депутатов Государственной Думы составила почти 10%. В Магаданской области к этому времени явка превысила 14%.

По предварительным данным окружной избирательной комиссии (на 15:00 по местному времени), на Камчатке явка на выборы депутатов Госдумы составила 12,71%. Самая высокая активность зафиксирована в Пенжинском районе края: там проголосовали 52% избирателей. В Петропавловске-Камчатском — 7,8%.

Высокая явка в первый день голосования была зафиксирована и на Чукотке. К полудню на избирательные участки сходили свыше 15% местных жителей. Явка избирателей на выборах в Приморье к 15:00 первого дня голосования составила 8,24%, в Амурской области — 8,21%.

По данным «Независимого общественного мониторинга», каких-либо серьезных нарушений в этих регионах не зафиксировали.

Голосование продолжается в других регионах страны. Последний избирательный участок закроется в Калининградской области в 20:00 по местному времени.

С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы различного уровня. Россияне выбирают новый состав Госдумы восьмого созыва. Еще в девяти регионах организованы прямые выборы губернаторов. Жители 39 субъектов также голосуют за депутатов местных заксобраний.

В Псковской области проходят выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания. Избиратели получают на руки 4-5 бюллетеней. Два из них – по Госдуме и два – по Псковскому областному Собранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

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