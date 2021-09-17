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Общество

БТИ принимает от жителей Псковской области замечания к проекту отчета земельных участков

Проект отчета по государственной кадастровой оценке земельных участков 2 категорий (земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения) на территории Псковской области прошел проверку в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии на соответствие требованиям к отчету и размещен в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра, а также на сайте ГБУ ПО «БТИ и ГКО» в разделе «Кадастровая оценка» — «Отчеты по ГКО» — «2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки.

В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» любыми лицами могут быть представлены замечания к проекту отчета в течение 30 дней со дня размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки сведений и материалов, указанных в части 13 статьи 14 Закона о ГКО.

Дата окончания приема замечаний к проекту отчета — 12.10.2021.

Замечания к проекту отчета могут быть представлены в ГБУ ПО «БТИ и ГКО» лично, почтовым отправлением или с помощью интернета.

Замечания к проекту отчета наряду с изложением его сути должны содержать:

— фамилию, имя и отчество физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

— кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

— указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание.

К замечанию проекта отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 закона о ГКО, не подлежат рассмотрению.

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