Помощник сенатора Армен Мнацаканян призвал псковичей прийти на выборы

16:47, 17 сентября 2021, ПАИ

В первый день голосования, 17 сентября, на свой избирательный участок пришел помощник сенатора Российской Федерации Андрея Турчака Армен Мнацаканян. Он проголосовал на избирательном участке в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

«Выполнил свой гражданский долг. Надеюсь, вы тоже найдёте несколько минут на волеизъявление. Все на ВЫБОРЫ!» - написал у себя на странице в социальной сети Армен Мнацаканян.

Напомним, что Армен Мнацаканян в 2019 году покинул пост председателя комитета по социальной защите Псковской области, который возглавлял с 2008 года.

Подробнее о том, как проходят выборы в Псковской области, читайте здесь.