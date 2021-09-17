Помощник сенатора Армен Мнацаканян призвал псковичей прийти на выборы
В первый день голосования, 17 сентября, на свой избирательный участок пришел помощник сенатора Российской Федерации Андрея Турчака Армен Мнацаканян. Он проголосовал на избирательном участке в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
«Выполнил свой гражданский долг. Надеюсь, вы тоже найдёте несколько минут на волеизъявление. Все на ВЫБОРЫ!» - написал у себя на странице в социальной сети Армен Мнацаканян.
Напомним, что Армен Мнацаканян в 2019 году покинул пост председателя комитета по социальной защите Псковской области, который возглавлял с 2008 года.
Подробнее о том, как проходят выборы в Псковской области, читайте здесь.
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