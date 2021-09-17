Фестиваль #ARSINTURRI и будущие проекты филармонии – пресс-конференция с Николаем Хондзинским и Елизаветой Барышниковой

17:06, 17 сентября 2021, ПАИ

14 сентября в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая фестивалю Николая Хондзинского #ARSINTURRI и ближайшим проектам филармонического сезона. Спикерами стали: худрук фестиваля, главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский и директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Предлагаем текстовую версию разговора в медиацентре Псковского агентства информации.

- Грандиозно стартовал ваш новый проект-фестиваль #ARSINTURRI, во всяком случае об этом говорят восторженные отзывы от тех, кто стал счастливчиком и попал на эти концерты, и, конечно, федеральные ленты пестрили сообщениями о том, как всё прошло. Ваши впечатления от мероприятия? Оправдало ли оно надежды, а может быть, даже превзошло все ваши ожидания?

Николай Хондзинский: Да, конечно, это действительно событие, которое можно рассмотреть, как мне кажется, в разных плоскостях. Для меня первое и что, собственно, стало возможностью проведения фестиваля, конечно, что есть такое пространство в Пскове, есть башня с великолепной акустикой, в которой можно играть музыку, и такая инаугурация башни с этой позиции состоялась, и она действительно была очень яркой. И это то место, в котором музыка никогда не звучала до нашего пришествия. Как я на фестивале говорил, эта башня повидала многое, но музыку она ещё не слышала, и теперь она её будет слышать регулярно. Конечно же, совершенно очевидно, что у фестиваля колоссальный потенциал и он будет расширен не только количеством мероприятий, не только количеством концертов, он будет расширен в сторону изобразительного искусства, и будет расширено количество площадок, которые будут в рамках этого фестиваля задействованы. Это первое. Второе, конечно же, уникально для нас, что прозвучала музыка современного композитора, профессора Московской консерватории Юрия Абдокова, знаменитого не только в нашей стране. Этого автора мы пригласили на концерт, и слушатели имели возможность с ним пообщаться, к нему подойти.

- Николай, это же ваш педагог?

Николай Хондзинский: Да, это мой учитель в консерватории. Я много лет знаком с его творчеством и с ним. Для меня было особой ценностью поделиться его музыкой с псковичами. Я один из тех, кому посчастливилось впервые записывать его музыку, некоторые его сочинения были специально написаны для моего московского оркестра. И вот сейчас у меня была возможность наконец-то сделать так, чтобы его музыка прозвучала в Пскове.

- Он присутствовал лично? Его впечатления? Он поделился с вами?

Николай Хондзинский: Да. Он впервые был в Пскове, и у него колоссальные впечатления от этого города. У нас концерт был в субботу, он прилетел накануне, в пятницу, практически ночью, и в воскресенье он уже улетел обратно в Москву. По его впечатлениям, меньше чем двое суток, которые он провёл в городе, он сказал: «Знаете, Николай, у меня ощущение, что я здесь провёл два месяца, потому что такое количество я получил эмоций, от этой архитектуры, от этого времени, остановившегося в стенах Кремля, от ландшафтов». То есть человек под огромным впечатлением, позитивным, очень приятным. Ведь нам очень повезло с погодой. Помните, 11-го числа была неожиданно очень замечательная погода, весь день было солнце, и это, конечно же, тоже очень влияет на восприятие города, с которым знакомишься впервые. Так что, что касается Юрия Борисовича, ему очень понравилось, и вы, думаю, слышали просто «вау» восторженных отзывов о его музыке от тех людей, кто впервые вообще знакомился с его творчеством. Кстати, на второй концерт к нам специально приезжала Мария Баянкина, это тоже очень здорово.

- Именитые гости у нас были!

Николай Хондзинский: Да и не только они у нас были из именитых гостей, и их действительно очень хорошо знают в Пскове. Для нас это большая радость, что наши друзья поддерживают наши проекты и значимость концертов уже действительно очевидна. Приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, и с разных концов нашей страны на наши уникальные по насыщенности программы, на концерты. Очень яркое впечатление было, конечно же, и у музыкантов, которые принимали участие в этих концертах. Квартет имени Глинки, в котором первую скрипку играет Аяко Танабе, знакомая уже псковичам по некоторым концертам, которые мы делали за последние четыре года. Под большим впечатлением не только от города, но и действительно от атмосферы этой башни, от атмосферы концертов, от акустики, и впечатления настолько яркие у тех, кто к нам приезжал из музыкантов, что это тоже лишний раз подчёркивает, что даже и изнутри те, кто участвует в фестивале, чувствуют особые эмоции.

- Вот мне казалось, что вся эта атмосфера не только мурашки у зрителей, но и, наверно, мурашки у музыкантов. Как они справляются с этими ощущениями?

Николай Хондзинский: Да, именно. Музыкант — человек, который является проводником нотного текста, который должен пропустить его через себя, этот лист бумаги с чёрными каракулями, а на выходе должна прозвучать музыка. Безусловно, это тот человек, который тонко реагирует на то, что происходит вокруг него. Есть великие концертные залы, например, Большой зал Московской консерватории, зал с историей, зал, в котором впервые звучала шестая симфония Чайковского, например. То есть зал, в котором тонкий музыкант всегда воспринимает [музыку] с каким-то творческим трепетом. Потому что на этой сцене выступали Рихтер, дирижёр Муравинский, звучали премьеры какой-то знаковой музыки. К чему я говорю? К тому, что атмосфера и пространство, интерьер, в котором выступает музыкант, имеет колоссальное значение. Я понимаю, что концерт в особняке каком-нибудь и концерт в башне – это совершенно разное ощущение у музыкантов, потому что здесь действительно это всё влияет. Вот эти древние стены, атмосфера, созданная светом, в этом смысле стекло, которое связывает древность и современность, – совершенно уникальное решение, не так часто у нас в стране встречающееся.

- Я думаю, что вы открыли какое-то второе дыхание у башни уже после реставрации.

Николай Хондзинский: Безусловно! Безусловно, после таких событий люди будут ходить смотреть, что это было, попытаться представить, как это было, как могло звучать. Конечно, они придут к нам в следующем году. То есть всё это работает совместно, и атмосфера башни, и акустика, и то, что мы делали концерты в вечернее, почти в ночное время, и даже не почти — второй концерт заканчивался после двенадцати ночи. Свет, и даже то, что башня не отапливается и в ней было не жарко вечером, и поэтому было принято решение, замечательная идея — привезти в неё газовые горелки.

- Елизавета, у меня, конечно, те же самые вопросы, впечатления, оправдались ли надежды от этой вот локации?

Елизавета Барышникова: Да, если честно, у меня, как всегда, перед каждым проектом, перед каждым новым местом, локацией, где мы проводим наши концерты, всегда есть опасения, переживания, и мне кажется, я тот человек, который всегда переживает больше всех по поводу различных ситуаций, которые могут произойти. До последнего момента было очень сложно понять, насколько выигрышной будет площадка с точки зрения акустики. Определённо, с точки зрения атмосферы — это одно из самых уникальных мест в Псковской области, как мне кажется, именно для проведения концерта, но вот какие-то технические вопросы до последнего момента оставались, они исчезли только после того, как начался первый концерт с первым аккордом, — все переживания по поводу качества и по поводу той эмоции, которую можно получить на этом концерте, они просто испарились. Поэтому я считаю, что этот проект, #ARSINTURRI – уникальный, он очень важный, он с большим-большим будущим, если честно, Мы рассказали Михаилу Юрьевичу [Ведерникову] об этом проекте, он его поддержал, и мы уже обговорили тот вопрос, что проект в следующем сезоне с потеплением будет уже расширяться, потому что он действительно не имеет границ, только если у маэстро есть границы фантазии. Я к тому, что, действительно, это огромное событие, это новый фестиваль камерной музыки, это новый фестиваль искусств, который может расширяться, обрастать партнёрами, в котором могут появляться новые локации, новые форматы и программа может быть максимально интересной. Я думаю, что это такое историческое событие, концерты в ночь в башне – положили начало чему-то очень важному, что в дальнейшем будет ещё всех поражать.

Николай Хондзинский: То есть это уровень не просто европейский, это качество мирового уровня, проведение такого концерта. Естественно, перспективы колоссальные у развития этого фестиваля и как творческой единицы, и как места, в котором наши слушатели будут знакомиться с какой-то музыкой, как места, в котором не только просто знакомятся с музыкой, но и получают колоссальный заряд энергии и какие-то впечатления, связанные с искусством. Ну и, конечно же, как место, которое может и будет являться большим центром притяжения для туристов.

- Планируется расширять локации или как-то саму концертную программу?

Елизавета Барышникова: Не хочется, чтобы кто-то подхватил и реализовал это не так. Поэтому лучше потом, когда у нас всё будет подходить к финалу, когда заявим программу и всем всё сами анонсируем. Просто тут в чём очень важный момент, что сейчас прошла инаугурация площадки и все поняли, что там может проходить большое количество мероприятий. Что очень важно? Сохранять высокий, качественный уровень того, что будет происходить в этих локациях. Это действительно очень важно.

Николай Хондзинский: Я бы сказал, что даже уровень соответствия стен, и тому, что в них происходит. Вот это действительно очень важно.

- Фестиваль #ARSINTURRI, почему такое название и что предполагается ещё, кроме концертов?

Николай Хондзинский: Как я сказал, я вижу возможности расширения фестиваля, некоторым визуальным искусством. #ARSINTURRI – это искусство башни, не только речь идёт о музыке, именно поэтому такое название, потому что сразу же ясно, что потенциал большой.

- Насколько технически было сложно организовать этот фестиваль в башне?

Елизавета Барышникова: Да, я уже говорила, что, естественно, были некоторые переживания уже перед началом первого концерта, но, в общем и целом, площадка достаточно удобная, я уже не говорю о том, что она красивая и с феноменальной акустикой. Самое сложное было определиться с концепцией, с форматом и решиться сделать проект в башне, а так из всего, что мы делали до этого в течение лета и вообще из того, что мы делаем в сезоне, – это одна из самых технически не сложных площадок. К счастью.

Николай Хондзинский: Что касается расположения музыкантов — это всё было опытным путём. Ходили, играли, слушали, пели. Выбирали, в каком месте лучше всего звучит, в каком месте комфортнее всего.

Елизавета Барышникова: И тут очень важно по итогам, по опыту проведения этого фестиваля не гнаться за количеством посадочных мест и большим количеством зрителей. Всё-таки в этой башне должно быть максимально комфортно, удобно и просторно, чтобы ощущать вот этот воздух вокруг тебя, эту атмосферу, историю, и в связи с этим, в будущих проектах, даже с учётом больших разрешений, с точки зрения количества зрителей, мы бы не стали его увеличивать.

- Но желающих посетить ваш фестиваль в дальнейшем будет больше и больше. Наверно, тогда придётся увеличивать количество концертов?

Елизавета Барышникова: Да, придётся увеличивать количество концертов. Желающих и в этот раз было огромное количество. Я могу сказать такой интересный факт, что концерт мы продали за два дня и в связи с этим потом уже начали выстраивать программу и так родился фестиваль. Всё сложилось. Поэтому да, ажиотаж был очень большой, интерес был очень большой, и я думаю, что мы полностью оправдали ожидания наших зрителей.

Я могу по своим ощущениям сказать, что зрители возвращаются в кассу и идут на следующий наш проект, это главная оценка. После концерта хочется помолчать, потому что ты настолько погружаешься в эту атмосферу. Атмосфера такова, что ты погружаешься в себя, погружаешься в музыку и тебя посещают совершенно иные мысли, они совершенно не связаны с действительностью, и после концерта очень хочется побыть в этом состоянии. Поэтому, если честно, я даже не была готова слушать и слышать чьи-либо отзывы, хотя и надо бы, но мне просто хотелось пожить в этом моменте.

- Фестиваль в дальнейшем будет привязан к какому-то времени года, например? Или это будет только летнее мероприятие?

Елизавета Барышникова: Скорее всего, мы оставим этот фестиваль летним, потому что этот фестиваль может стать, как и все наши фестивали, которые мы проводим на открытом воздухе, очень серьёзным подспорьем для развития внутреннего туризма. Что может быть лучше, чем памятники архитектуры в сочетании с музыкой или с какими-то другими художественными проектами? Мне кажется, что это должно очень сильно заинтересовать туристов, которые сюда хотели бы приехать, но так и не решились. В связи с этим этот фестиваль уже в этом году получил освещение на федеральном уровне и у нас уже серьёзная заявка на победу. Опять же, это уже такое хорошее подспорье на развитие фестиваля уже в следующем сезоне.

- Вы уже сказали, что прошло много мероприятий в этом году на открытом воздухе, давайте подведём итоги. Также они были популярны, как в прошлом году? Пришлось ли увеличивать количество посадочных мест в связи с тем, что популярность растёт?

Елизавета Барышникова: Хвастаться не хорошо, но да, все наши проекты, все наши концерты, они прошли при большом количестве зрителей, насколько это возможно сейчас. Некоторые из них продавались, на некоторые мы раздавали пригласительные. Это и Дни пушкинской поэзии и русской культуры, это и супермегакрасивый и успешный проект «На страже мира: Александр Невский — 800», кинофестиваль «Западные ворота», который прошёл с командой «Ленфильма» и Эдуардом Пичугиным. Два наших проекта в отеле «Покровский» — «Лавандовая ночь» и «Золото Вены». Также мы являлись организаторами концерта Пелагеи в Усвятах, «Музыка на воде», и в этом году, что интересно, мы не раздавали бесплатные пригласительные, мы продавали билеты, они были недорогими, и буквально за десять дней мы продали невероятное количество билетов. Если честно, у меня такого опыта ещё не было, именно в продаже такого количества, и я в полном восторге. Именно в такие моменты я понимаю, что проект действительно важен для региона, важен для зрителей, и мы знаем, какое количество гостей из других регионов посетили этот проект, и понимаем, что он тоже является своеобразной точкой притяжения для туристов. И потом уже 3 сентября мы встретились с Денисом Мацуевым и участвовали в фестивале «Крещендо», ну и такой небольшой финал, как мне кажется, наших проектов вне филармонии — фестиваль #ARSINTURRI и концерты «Ночь в башне».

- Вы задали очень высокую планку этим летом. Как вы собираетесь поддерживать в следующем году и в дальнейшем?

Елизавета Барышникова: Это действительно было очень сложное лето, и с моральной, и с физической точки зрения, но я понимаю, что если бы вернуться на год назад — я мечтала об этом.

- Мне кажется, что было столько нерастраченной энергии, что вы в этом году всё выплеснули в эти творческие задумки. В следующем году нам стоит ждать такого же насыщенного сезона?

Елизавета Барышникова: Да, сейчас всё было неожиданно, и для нас в том числе, да и ещё и параллельно проходили различные мероприятия федерального уровня и наших коллег Театрально-концертной дирекции и, соответственно, такая повестка летняя, событийный календарь, он действительно получился насыщенным, очень ярким, и я считаю, что аналогов в истории Псковской области, именно вот такого, именно событийного календаря, просто нет. Такого не было никогда.

Очень важно, что при большом количестве событий у нас всегда во главе каждого проекта стоит качество и это наша особенность, наших проектов, проектов Псковской областной филармонии, проектов «Псковконцерта». Во-первых, мы делаем много классических концертов, мы работаем с оркестром. Все эти мероприятия — очень выверенные благодаря маэстро, с точки зрения художественного вкуса, с точки зрения художественных смыслов, и это очень важно.

- Денис Мацуев, вы упоминали уже сегодня, выступал в Зелёном театре. Как наш симфонический оркестр рассматривает с точки зрения выступления эту площадку?

Николай Хондзинский: На самом деле для оркестрантов, и по большему счёту для меня, не имеет никакого значения, где стоит уличная сцена, это одно и то же, абсолютно, что она стоит в парке, что в Зелёном театре, что она стоит на озере. Это всё вещи одного и того же порядка для музыкантов.

- Зрители сказали, что это очень удобная локация с точки зрения осмотра со всех сторон, даже для тех, кто не попал, - могли наблюдать вокруг. Будете ли вы как-то использовать Зелёный театр в дальнейшем?

Николай Хондзинский: Это действительно очень хорошее место. Что-то можно сделать поуютнее, визуализацию концертов можно сделать более красивой и оформление более интересным, ну а в целом для музыкантов никакого значения не имеет, если мероприятие проходит у монумента Александра Невского, что «Музыка на воде», что «Крещендо» - для музыкантов одно и то же. Вопрос звукорежиссёров, вопрос оборудования.

Елизавета Барышникова: И организаторов. Для нас это важно. Многие технические вопросы в связи с тем, что в Зелёном театре есть и сцена, и организованные зрительские места, они, безусловно, отпадают. Остаётся только вопрос, который очень важен для нас, – вопрос визуального ряда. Многие наши фестивали, «Музыка на воде» или «Александр Невский», проходят в очень живописных местах, и это всё дарит некую определённую атмосферу. Как мне кажется, в Зелёном театре над этим нужно ещё работать, чтобы создать атмосферу уюта и свой стиль.

- Подводя итоги всех мероприятий, которые прошли на открытом воздухе, какие ваши любимые локации?

Николай Хондзинский: «Александр Невский» произвёл на меня очень большое впечатление. У каждого из этих небольших фестивалей, а их, по сути, было четыре, «Александр Невский», «Крещендо», «Музыка на воде» и #ARSINTURRI – у каждого своя атмосфера. Я стараюсь подбирать программу так, чтобы подчёркивалась атмосфера, подчёркивался интерьер. И вот эта мощь и эмоции, связанные с Александром Невским, там ведь звучала очень трогательная и проникновенная музыка Валерия Гаврилина и второй концерт Рахманинова, такая максимально русская и широкая музыка, которая вряд ли может представить себе кого-то из наших соотечественников, на кого бы она не произвела впечатление, даже если человек никогда её не слышал. Это как бы одна часть, один пласт, одно визуальное восприятие. Если вы были, вы, наверное, помните, какое там было небо, оно нам тоже подарило какие-то совершенно уникальные эмоции. «Музыка на воде» - совершенно другая атмосфера, другой свет, другое тепло. То, что происходит в «Покровском», — это камерная атмосфера, больше «салонная» или даже «богемная», в хорошем смысле этого слова атмосфера. Или «Ночь в башне» - опять же совершенно всё по-другому. Фестиваль камерной музыки, фестиваль, который не предусматривает большое количество людей, вот эта вот темнота и вот эти вот акценты со светом и с огнём в башне.

Елизавета Барышникова: Я не могу выделить любимый фестиваль. Они все настолько разные, и с точки зрения программы, и с точки зрения визуального ряда, и с точки зрения того, что мы хотим сказать тем или иным фестивалем, и после каждого получаешь просто большое удовольствие. Буквально недавно мы встречались и разговаривали с моей коллегой из Росконцерта, и мы с ней делимся впечатлениями. У неё очень много перелётов на федеральном уровне. У нас здесь просто много перемещений и локаций, все такие уставшие, но при этом счастливые, потому что это уже определённая зависимость уже от этого процесса и готовки и в дальнейшем от результатов своей деятельности. После каждого проекта ты по-своему счастлив. Каждый проект дарит новую определённую эмоцию.

Николай Хондзинский: Мне было очень приятно слышать после концертов в башне слова одного человека о том, что Псковская филармония – это филармония высокого вкуса. Наверное, это какой-то бренд, который мы создали и над которым мы трудимся. Это не то, что происходит само собой, это то, что действительно заложено. Здесь наши риски, мы стараемся продумать со всех сторон концерт, не только то, как будет выглядеть программа, но у нас постоянно и споры, и выяснения, и решения, как правильно поставить сцену, какое должно быть оформление визуально, какое будет световое [решение], где будут точки, как мы оформляем [локацию] с дизайнерами. Это огромная и интересная работа. Кстати, я слышал после «Музыки на воде» от одного человека, который смотрел трансляцию, что видно, как люди воспринимают, и видно, что это сделано для них. Нет такого, как по остаточному принципу: «Попало так попало, схавают». Много так проектов происходит.

В каждый из проектов вложена часть себя. Тут нет ничего проходного в том, что мы стараемся делать. Мне очень приятно, что такие резонансы и такой резонанс от каждого фестиваля свой. Это такая награда.

- Вы общаетесь со зрителями, а публика одна и та же на всех этих фестивалях? Вы же, наверное, видите, кто к вам приходит.

Елизавета Барышникова: У нас уже есть определённая статистика по итогам этого лета. Около 20 тысяч человек посетили наши мероприятия, и, конечно же, мы всех не можем запомнить. Да, у нас есть определённые зрители, которых мы видим, с которыми мы общаемся, которые подходят после концерта, и мы всегда очень рады пообщаться, и если есть люди, которые часто приходят к нам на концерт и хотят с нами о чём-то поговорить, хотят познакомиться, – мы всегда открыты для этого общения, нам будет очень приятно. Действительно, очень интересно узнавать мнения, интересно получать обратную связь. Но, я говорю, обратная связь для нас – это то, что зрители возвращаются и доверяют любым проектам. Не обязательно это какой-то один определённый концерт, а просто, если филармония заявляет о том, что у нас будет какой-то концерт – зритель просто идёт и покупает билет.

Всегда есть страхи ошибиться, но не ошибается только тот, кто ничего не делает, поэтому к этому нужно относиться философски. Будем надеяться, что мы всё-таки избежим этого.

- Пока далеко не ушли от фестиваля #ARSINTURRI, не рассматриваете ли вы его проведение, например, в Изборске?

Николай Хондзинский: Конечно же, думали. Башен очень много и много красивых мест около башен. Но больше ничего не скажу я вам. Действительно, места есть и уже «глаз положил» на некоторые.

Елизавета Барышникова: Да, но для этого нужно уже дополнительное финансирование. Сейчас мы получили опыт проведения этого проекта, даже по итогам четырёх концертов мы понимаем, как его можно менять, расширять, что с ним можно делать, что можно творить в рамках этого проекта, и мы подготовим предложения, которые в свою очередь озвучим тем, кто будет уже решать масштабы финансирования и нужно ли оно вообще, потому что для нас всегда проще оставаться в рамках.

- Когда мы узнаем, нужно ли оно вообще и в каком формате оно уже будет?

Елизавета Барышникова: Я думаю, что в скором времени. Зимой или весной.

Николай Хондзинский: В проведении фестиваля в следующем году есть для меня некоторые нюансы, которые касаются закрытых границ и подобного рода вещей. Есть ряд музыкантов, с которыми я давно дружу, – из Германии, из Италии, из Франции, которых мне бы хотелось сюда пригласить. И в этом году я уже хотел что-то подобное сделать, но не сложилось из-за ограничений. То есть фестиваль будет греметь на международном уровне. Через неделю, через две, мы вас пригласим к себе в филармонию на пресс-конференцию, так как мы снова готовим совершенно нового формата фестиваль, который должен будет пройти ближе к середине или к концу зимы.

Елизавета Барышникова: Да, в декабре мы планируем провести новый фестиваль. Кто-то может сказать, что у нас очень много фестивалей, но фестиваль даёт возможность для приглашения новых гостей. 12-13 ноября мы проведём «Лебединое озеро», «Имперский Русский Балет» и, конечно же, Губернаторский симфонический оркестр. У нас будет три показа, один из них мы сделаем для деток – утренний. Подберём специальную программу, чуть-чуть сокращённую. Билеты уже в продаже. Ближайшее, очень важное для нас [событие] – это открытие летнего сезона, хотя есть такое ощущение, что мы его и не закрывали. К нам приезжает Дмитрий Маслеев – это грандиозно, и открытие сезона у нас 17 сентября.

Николай Хондзинский: После концерта на Соколихе кто-то говорил, что не может попасть на Маслеева в Москве, а зато может послушать в Пскове. Это показатель.

Елизавета Барышникова: Ещё есть одна очень важная дата в нашем сезоне – это 9 октября. К нам с гастролями волею судеб, по счастливой случайности, так сложилось, так встали звёзды, к нам приезжает Большой симфонический оркестр имени Чайковского.

- Если говорить в целом о планах, ваша задача развивать здесь мероприятия в Псковской области или вы хотите, может быть, покорить какие-то другие страны или, может быть, другие города?

Николай Хондзинский: Мы работаем над тем, чтобы уровень коллектива был международным. Валерий Гаврилин ещё года два назад предлагал приезжать раза два в сезон и играть в Мариинском в концертном зале. Безусловно, моя задача, как я вижу, как руководитель оркестра, в том, чтобы оркестр со временем мог выезжать за границу, мог участвовать в европейских фестивалях, гастролировать по нашей стране и показывать уровень симфонических оркестров. Это моя задача как дирижёра.

Елизавета Барышникова: В целом наша работа сейчас – мы стараемся с точки зрения информирования, освещения наших мероприятий и масштаба наших мероприятий выходить за рамки региона. Не физически выезжать, а чтобы о нас говорили. Всё это делается для того, чтобы о Пскове и Псковской области говорили часто, говорили хорошо, говорили о сфере культуры и работниках сферы культуры как о профессионалах и тех людях, с которыми можно иметь дело и проводить совместные проекты, потому что и в этом смысле профессиональная репутация, безусловно, очень важна, она играет серьёзную роль, особенно в культурном сообществе. Если тебя знают как неважного специалиста и если площадку знают как какую-то ненадёжную – сюда никогда не приедут серьёзные проекты, например, как сейчас к нам приезжает Большой симфонический оркестр им. Чайковского. Над этим мы тоже работаем, потому что все профессиональные творческие обмены тоже играют очень серьёзную роль в продвижении региона, города на федеральном уровне.

Николай Хондзинский: Сейчас приезжало около двадцати журналистов из Москвы, из Санкт-Петербурга из федеральных изданий, и со многими я общался и очень много слышал отзывов о городе. Многие из них были здесь пятнадцать лет назад, кто-то десять лет назад, кто-то больше, кто-то меньше, но в целом каждый говорит о том, что город преобразился, что виден вектор, который заложен властями. Кто-то говорил, что ходит по Москве и много где грязно, а тут чистота. Много впечатлений. Люди приезжают на наш фестиваль, а видят город и хотят вернуться снова. Они рассказывают не только о фестивале, они рассказывают о том, как здорово в Пскове. Есть уникальная площадка, есть уникальный фестиваль, здесь интересно, здесь бьёт ключом культурная жизнь и ещё здесь красиво. По факту – эта работа, которая вышла за рамки области уже давно.

Елизавета Барышникова: Особенно этим летом. Мы даже морально и физически ощущаем этот прорыв. Это лето действительно беспрецедентное с точки зрения культурных событий, с точки зрения насыщенности программы и по памятникам архитектуры и по концертам. Главное - сюда привлечь людей, они видят, как здесь здорово, как здесь хорошо, естественно – они хотят вернуться и параллельно рассказывают своим друзьям и знакомым. Сарафанное радио – это то, что лучше всего работает. И мы этим занимаемся.

Елизавета Барышникова: Я сейчас не то чтобы про нас вообще конкретно говорила, мы же не имеем отношения к тому, как выглядит город. Город действительно очень красив, очень ухожен, и хочется гулять. Юрий Абдоков прошёл тридцать километров в первый день своего приезда. Он не хотел уходить с улицы.

Николай Хондзинский: Просто не хотел идти в отель, чтобы впитывать эту атмосферу. У нас есть уже особые планы на сотрудничество с Юрием Борисовичем, но это будет анонсировано отдельно.

Благодаря вашим фестивалям у нас всё больше и больше творческих и знаменитых друзей появляется, которые, приехав сюда один раз, придумывают для себя какие-то проекты.