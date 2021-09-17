У деревни Егорьевщина Псковского района охотники застрелили медведя

17:28, 17 сентября 2021, ПАИ

У деревни Егорьевщина Псковского района охотники застрелили медведя, рассказал Псковскому агентству информации председатель совета общества Игорь Филюшин. Предположительно, убитый медведь мог быть тем, которого в конце лета псковичи заметили и засняли гуляющим неподалёку от дороги на эту деревню.

По словам Игоря Филюшина, медведя убили во время охоты, организованной Псковским региональным военно-охотничьим обществом общероссийской спортивной общественной организации.

«В тот день планировалась охота на диких кабанов с вышки на овсяном поле неподалёку от деревни Егорьевщина. Знали, конечно, и о том, что там где-то и мишка ходит. Было около 19 часов, мы только подходили к вышке, когда один из наших охотников буквально в десяти метрах впереди себя услышал возню, хруст заметил тень и движение в невысоком ельнике. Едва успел расчехлить карабин, зарядить и привести его в боевое положение, как на него вышел большой медведь», - рассказал Филюшин.

По словам собеседника, оба опешили от неожиданной встречи, медведь встал на задние лапы, какие-то секунды они смотрели друг на друга. Потом косолапый опустился на четыре лапы и продолжил движение в сторону человека, между ними оставалось метров пять-шесть.

Агрессии со стороны медведя не было, но что можно было ожидать от дикого зверя в этой ситуации? Тут уже медлить было нельзя и охотник произвёл три выстрела. Медведь взревел и кинулся в одну сторону, а охотник в другую.

На выстрелы прибежали все собравшиеся на охоту, в тот день охотников было пятеро. С собакой пошли по следам, держа оружие на изготовке.

«Раненный зверь очень опасен. В ста метрах от места встречи собака обнаружила лежащего медведя. Признаков жизни он не подавал, но мы всё же осторожно проверили, а вдруг? Но медведь действительно был мёртв, как говорят охотники – «дошёл». Лицензия на отстрел одной особи медведя у нас была, охота на медведя разрешена с 1 августа по 31 декабря. Медвежью охоту мы планировали организовать ближе к Новому году, но вот так получилось, что встретились с ним в сентябре», - отметил Филюшин.

Он также рассказал, что в прошлом году коллектив их общественной организации добыл трёх медведей – двух по лицензиям, а одного пришлось отстрелить по решению губернатора Псковской области. От жителей деревни Новое поле Псковского района поступило тревожное письмо и просьба о помощи. К ним в деревню в мае месяце на пасеки повадился медведь и стал методично разорять пчелиные ульи. Такое же тревожное сообщение одновременно пришло и из Елеазаровского монастыря. Это недалеко друг от друга и вполне возможно наведывался один и тот же медведь. Как вы понимаете, жители обращались не к нам, к охотникам, а в администрацию Псковской области, а уже оттуда обратились в наш охотничий коллектив. Выходящие к населённым пунктам медведи и регулярно посещающие места вблизи людского жилья, становятся потенциально опасными. У таких медведей исчезает порог опасности встречи с человеком. Местный пасечник несколько раз видел медведя возле своих ульев – и кричал, и руками махал, и палкой стучал, и даже видео снял на телефон, но любитель мёда на него даже не реагировал. Приходил, разорял два-три улья, уходил, а через день-два опять наведывался.

«В тот день мы вдвоём с товарищем разъехались сразу по двум пасекам. Подъезжаю я к монастырской пасеке, смотрю, а она, медведица, уже там - стоит возле очередного улья. Сложностей у меня не возникло», - сказал охотник.

В заключение опытный охотник дал грибникам совет не опасаться медведей, но встреч с ними избегать. Для этого вести себя в лесу шумно, громко разговаривать, кричать, периодически стучать палкой по деревьям, по ведру. Медведь, да и все другие звери, заслышав шум, всегда уходит подальше от человека и делает это гораздо раньше, чем мы его замечаем. Но бывают и неожиданные встречи с косолапым на близком расстоянии (10-100 метров).При такой ситуации ни в коем случае не убегать и не поддаваться панике. Надо расстегнуть куртку, распахнуть её как можно шире, сделать пару шагов в направлении медведя, покричать. Как правило, при таких действиях человека, медведь убегает.

«Более опасна встреча с медведицей и медвежатами и будет очень большой глупостью, если вы попытаетесь приблизиться к семейству или к одинокому медвежонку. При любой встрече с медведем вам необходимо уходить не торопясь, не теряя его из виду, что бы ваши пути ни в коем разе не пересеклись. И самое главное – помните, что в лесу медведь хозяин и относиться к нему надо не только уважительно, но и осторожно, со знанием дела», - подчеркнул Илья Филюшин.