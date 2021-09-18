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Общество

Второй день голосования начался на избирательных участках Псковской области

Фото: ПАИ.

Трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания продолжаются в Псковской области. В некоторых районах пройдут также выборы глав муниципалитетов и депутатов местных собраний.

Избиратели получат на руки 4-5 бюллетеней, два из которых – по Госдуме и два – по заксобранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Из-за ситуации с коронавирусом голосование проходит в течение трёх дней, что помогает избежать массового скопления людей.

В Псковской области на выборах будет работать 1665 наблюдателей. Кроме того, в регион приехали иностранные эксперты из Германии, Испании, Новой Зеландии для наблюдения за выборами.

Избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения. Всего на участках по стране установлено более 100 тысяч камер, которые работают круглосуточно и записывают весь процесс голосования. Видеотрансляция с участков доступна всем желающим в общественных штабах наблюдения, они есть в каждом регионе, в том числе и в Псковской области.

Открыт также и Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове. Наблюдение в центре будет проходить 72 часа и завершится, когда начнётся подсчёт.

Напомним, 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. При этом проголосовать можно в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (ещё в трёх регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

 

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Второй день голосования начался на избирательных участках Псковской области


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