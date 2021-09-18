До +15 градусов прогреется воздух в Псковской области сегодня
18 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Дневная температура воздуха достигнет +10…+15 градусов. Будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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