О способах избежать пожара рассказали псковичам в МЧС

17:14, 19 сентября 2021, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, как предотвратить несчастные случаи, вызванные неосторожным обращением с открытым огнём. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты обращает внимание псковичей на то, что пожар не возникает сам по себе, и призывают в случае опасности звонить по телефонам «01», «101» или «112».

Сотрудники МЧС рекомендуют следить за открытым огнём, никогда не оставлять сигарету непотушенной, тушить её только в пепельнице, не курить в уставшем состоянии или алкогольном опьянении, не выбрасывать пепел в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты.

«Если вы используете свечи, то устанавливайте их на несгораемом основании; держите горящую свечу, керосиновую лампу вдали от легковоспламеняющихся материалов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве советуют установить дома пожарный извещатель и регулярно проверять его работу, нажимая на кнопку для тестирования.