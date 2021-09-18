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Общество

В Псковской области ввели в эксплуатацию самый крупный объект дорожного нацпроекта в этом году

Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Введены в эксплуатацию после ремонта два участка трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе Псковской области протяжённостью 22,2 км — на отрезке с 86-го по 100-й км, который проходит через деревни Залахтовье, Спицино, Замогилье и Рубцовщина, и на объезде Гдова, со 114-го по 123-й км. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Это самый крупный и капиталоёмкий объект национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области в этом году.

Силами подрядной организации «АБЗ-Дорстрой» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части на площади свыше 178 тыс. кв. м. Для этого использованы асфальтобетонные смеси, соответствующие новому ГОСТу. В местах образования пучин дополнительно заменена дорожная одежда.

Выполнена планировка более 111 тыс. кв. м откосов и кюветов, укреплено щебеночно-песчано-гравийной смесью около 89 тыс. кв. м обочин. С помощью асфальтобетона и фрезерованного асфальтоматериала приведены в порядок пересечения и примыкания.

Кроме того, благоустроено 12 автобусных остановок с тротуарами и пандусами, из них пять с автопавильонами, установлено восемь скамеек и восемь урн. Отремонтирована 41 водопропускная труба, в 17 из них заменены крайние звенья. Осевая разметка и дублирующие знаки на проезжей части нанесены термопластиком (24 км), краевые линии – краской (42 км). Установлено 1,6 тыс. сигнальных столбиков. Расчищено более 5 га полосы отвода от кустарника и деревьев.

В рамках контракта также выполнен ремонт моста через реку Тороховку: заменены деформационные швы, отремонтированы и окрашены бетонные поверхности сооружения, перильного ограждения, восстановлены гасители в подошве насыпи и водоотводные лотки на проезжей части.

Стоимость работ составила свыше 432 млн рублей. Средства на реализацию объекта направлены из областного бюджета. Ремонт произведён в срок и с высоким качеством. Подрядчик несёт гарантийные обязательства в отношении объекта в течение 2-8 лет в зависимости от вида работ и материалов.

Автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье относится к III категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Благодаря нацпроекту в 2019 году доведено до нормативного состояния 23,2 км, в 2020 году — 31,6 км трассы. Завершаются конкурсные процедуры на ремонт ещё трёх участков трассы общей протяжённостью 31,5 км. К 2024 году дорога будет обновлена на всем её протяжении на территории региона и станет полноценным дублёром федеральной трассы Р-23.

  • В Псковской области ввели в эксплуатацию самый крупный объект дорожного нацпроекта в этом году
    Фото: Фото: в Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • В Псковской области ввели в эксплуатацию самый крупный объект дорожного нацпроекта в этом году
    Фото: Фото: в Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • В Псковской области ввели в эксплуатацию самый крупный объект дорожного нацпроекта в этом году
    Фото: Фото: в Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • В Псковской области ввели в эксплуатацию самый крупный объект дорожного нацпроекта в этом году
    Фото: Фото: в Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • В Псковской области ввели в эксплуатацию самый крупный объект дорожного нацпроекта в этом году
    Фото: Фото: в Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • В Псковской области ввели в эксплуатацию самый крупный объект дорожного нацпроекта в этом году
    Фото: Фото: в Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

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В Псковской области ввели в эксплуатацию самый крупный объект дорожного нацпроекта в этом году

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