В Псковстате состоялось празднование Дня семьи, посвященного переписи населения и выборам

20:14, 18 сентября 2021, ПАИ

В Псковстате состоялось празднование Дня семьи, посвященного Всероссийской переписи населения и выборам, сообщили организаторы мероприятия. Вместе с мамами и папами, а также бабушками на работу пришли их дети и внуки, чтобы вместе провести этот день.

Праздничное мероприятие началось с просмотра веселого и полезного мультсериала о переписи населения «Приключения ВИПИНА» - о захватывающей истории из жизни героя мультфильма, его родных, друзей и соседей.

Далее ребята помладше мастерили из осенних листьев поделку.

Старшим детям провели экскурсию по музею псковской статистики. Они в простой и увлекательной форме прослушали рассказ об истории проведения переписей населения на родной земле, посмотрели (и потрогали) атрибуты переписей предыдущих лет, узнали больше о предстоящей переписи населения и важности ее проведения. Дети посмотрели, как работают их родные, узнали много познавательного о статистике.

Завершилось мероприятие сладким столом и вручением подарков.