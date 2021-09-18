Россиянам прогнозируют морозную зиму
Зима в этом году в России будет морозной, предупредил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU, сообщило РИА Новости.
Он пояснил, что в этом году на территории России задерживались антициклоны и нынешнее похолодание обусловлено влиянием арктического антициклона.
Специалист добавил, что есть вероятность, что будут преобладать антициклональная погода и сильные морозы. В Европе то же самое.
По его словам, Сибирь окажется под воздействием монгольского и сибирского антициклонов, а в Якутии будет привычная для этого региона погода.
В то же время директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин предсказал потепление зим из-за глобального изменения климата. Он подчеркнул, что это длительный процесс, и призвал готовиться к переменчивой погоде.
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