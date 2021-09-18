Россиянам прогнозируют морозную зиму

22:42, 18 сентября 2021, ПАИ

Зима в этом году в России будет морозной, предупредил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU, сообщило РИА Новости.

Он пояснил, что в этом году на территории России задерживались антициклоны и нынешнее похолодание обусловлено влиянием арктического антициклона.

Специалист добавил, что есть вероятность, что будут преобладать антициклональная погода и сильные морозы. В Европе то же самое.

По его словам, Сибирь окажется под воздействием монгольского и сибирского антициклонов, а в Якутии будет привычная для этого региона погода.

В то же время директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин предсказал потепление зим из-за глобального изменения климата. Он подчеркнул, что это длительный процесс, и призвал готовиться к переменчивой погоде.