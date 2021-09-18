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Общество

Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на $312 мрлд

Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на $312 мрлд (плюс 22 %) за прошедший год. Такие данные следуют из рейтинга, опубликованного агентством Bloomberg, пишет ТАСС.

Первое место в списке занимает американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Их состояние составило $238,2 млрд. Уолтоны стали за последний календарный год богаче на $23 млрд.

Вторую строку с $141,9 млрд занимают Марсы, владельцы производителя шоколадных батончиков Mars, опередив братьев Дэвида и Чарльза Кохов, которые руководят компанией нефтехимической компанией Koch Industries и располагают $124,4 млрд.

Четвёртое место заняла французская семья Эрме, владеющая модным домом Hermes, с состоянием $111,6 млрд. Далее следует королевская семья Саудовской Аравии ($100 млрд).

Список богатейших семей замыкают Джонсоны. Их состояние оценивается в $33,8 млрд.

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