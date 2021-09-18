РПЦ решает вопрос о подлинности найденных «екатеринбургских останков»

23:42, 18 сентября 2021, ПАИ

Результаты последних экспертиз «екатеринбургских останков» убеждают в их подлинной принадлежности царской семье, но для их признания Русской православной церковью (РПЦ) требуется решение Архиерейского собора, что может произойти уже в ноябре, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Он сообщил, что экспертизы, которые были проведены, показывают, что найденные под Екатеринбургом останки являются действительно останками царской семьи. Однако необходимо, чтобы все архиереи ознакомились с результатом этих экспертиз.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Проводились также экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии. Сейчас в РПЦ вопрос признания «екатеринбургских останков» не решён.