Главы муниципалитетов Псковской области сообщили о ходе голосования

10:37, 19 сентября 2021, ПАИ

В информационном центре избирательной комиссии Псковской области прошло прямое включение Великих Лук и Опочецкого района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На видеоконференции с председателем облизбиркома Игорем Соповым и его заместителем Сергеем Кулаковым глава Великих Лук Николай Козловский сообщил, что, по данным на 10 часов 19 сентября, в городе проголосовало 16 990 избирателей, или 22,59 %. «Были провокации на избирательных участках. Но наша полиция работает хорошо», — отметил глава муниципалитета.

«В Опочецком районе голосование проходит спокойно. На 10 часов проголосовало 33 % избирателей», — сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин

Глава ТИК района в свою очередь отметила, что активно голосует молодёжь. «УИК начинают получать благодарности от избирателей за хорошую организацию работы. С утра 19 сентября наблюдается высокая активность избирателей», — сообщила она.

В Псковской области сегодня третий день голосования. Избиратели выбирают депутатов Государственной Думы, Псковского областного Собрания. В Куньинском и Новосокольническом районе также проходят выборы глав муниципалитетов.