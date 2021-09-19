В Псковской области зарегистрировано более 45 тысяч избирателей с ограниченными возможностями здоровья
В Псковской области зарегистрировано более 45 тысяч избирателей с ограниченными возможностями здоровья. 171 избирательный участок в регионе оборудованы пандусами. На участках для оказания помощи избирателям с ограниченными возможностями здоровья дежурят посменно волонтеры, сообщил секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук в информационном центре облизбиркома. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.
На избирательных участках в местах компактного проживания слабовидящих избирателей есть материалы с использованием азбуки Брайля.
На территории региона работают 31 организация для стационарного пребывания инвалидов, в пяти из них открыты избирательные участки. В остальных учреждениях избиратели могут проголосовать с помощью передвижных урн, рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Она отметила, что на утро 19 сентября ни одного заказа на использование социального такси не поступило.
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