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Общество

Международные эксперты посетили избирательные участки Островского района

Фото газеты "Островские вести".

Сегодня, 19 сентября, международные эксперты посетили Территориальную избирательную комиссию и избирательные участки Островского района. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Председатель ТИК Валентина Егорова рассказала гостям о работе избирательных участков и процедуре голосования в районе.

Международные эксперты — Фернандо Морагон из Испании, Стэфан Бруно Шаллер из Германии и Грегори Саймонс из Новой Зеландии — задали вопросы о проведении выборов на территории города и района. Их интересовало количество избирателей в округе и какие действия будут предприняты, если количество бюллетеней в урне после выборов превысит число проголосовавших.

«В таком случае все бюллетени считаются недействительными, однако маловероятно, что это может случиться. Ведь количество бюллетеней передаётся по акту, лишних бюллетеней просто не может быть», - ответили экспертам.

После беседы в ТИК эксперты посетили две участковых избирательных комиссии — УИК № 246, располагающуюся в Центре культуры «Юбилейный», и УИК № 251 – в здании администрации сельского поселения «Бережанская волость».

Фото газеты "Островские вести".

Гости обратили внимание на все технические процедуры во время голосования, пообщались с наблюдателями, председателями и членами УИК. 

«Мне всё понравилось. Есть такие технические новшества, которые позволяют обеспечить честность выборов, в частности камеры видеонаблюдения. Вообще оцениваю процесс организации голосования на оценку «отлично», - поделился впечатлениями Фернандо Морагон и отметил, что не увидел технических проблем.

«Судя по тому, как всё организовано на избирательных участках, таких высоких стандартов демократии я не наблюдал ни в одной другой стране», - заключил эксперт.

Главным отличием избирательных процедурах России от Испании Фернандо Морагон назвал применение камер наблюдения и электронного голосования.

«Первое отличие от Испании - у нас не применяются камеры для наблюдения за выборами, во всяком случае, они используются не повсеместно в отличие от выборов в России. Также в Испании нет электронного голосования, таких урн для голосования», - рассказал международный эксперт.

В заключение Фернандо Морагон отметил, что выборный процесс по формированию таких важных органов, как Государственная Дума Российской Федерации и законодательный орган Псковской области — Псковское областное Собрание, идёт в рамках закона и международного стандарта избирательных прав с соблюдением демократических норм.

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