Жители Псковской области активно голосуют на выборах

18:05, 19 сентября 2021, ПАИ

Работа избирательных участков продолжается сегодня, 19 сентября, в последний день голосования, в области. Об этом сообщают региональные издания.

На избирательном участке № 407 в Локне отдал свой голос 96-летний ветеран Михаил Андреевич Смирнов, пишет газета «Восход». Члены избирательной комиссии предложили ветерану сделать это дома. Но Михаил Андреевич лично посетил участок, возразив: «Пока ноги ходят, буду сам приходить на выборы».

На избирательные участки Усвятского района приходят молодые избиратели, которые впервые участвуют в выборах. Об этом сообщает издание «Новая жизнь».

Более 2300 жителей Гдовского района выразили свою гражданскую позицию на 20 избирательных участках за три дня, отмечают корреспонденты «Гдовской зари».

«По сравнению с предыдущими двумя днями сегодня в помещении для голосования многолюдно. Земляки приходят голосовать семьями, кто-то — со знакомыми. Погода солнечная, избиратели улыбаются, настроение хорошее», — поделился впечатлениями один из членов участковой избирательной комиссии.

На избирательном участке № 583 в Невеле сегодня проголосовал глава Невельского района Олег Майоров. Об этом упоминает газета «Невельский вестник».

«На избирательном участке царит доброжелательная атмосфера, работа выстроена чётко, всё проходит с соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Это говорит о профессиональной команде членов избирательных комиссий Невельского района», — отметил глава района.