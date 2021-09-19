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Общество

Жители Псковской области активно голосуют на выборах

Фото газеты "Гдовская заря".

Работа избирательных участков продолжается сегодня, 19 сентября, в последний день голосования, в области. Об этом сообщают региональные издания.

На избирательном участке № 407 в Локне отдал свой голос 96-летний ветеран Михаил Андреевич Смирнов, пишет газета «Восход». Члены избирательной комиссии предложили ветерану сделать это дома. Но Михаил Андреевич лично посетил участок, возразив: «Пока ноги ходят, буду сам приходить на выборы».

Фото газеты "Восход".

На избирательные участки Усвятского района приходят молодые избиратели, которые впервые участвуют в выборах. Об этом сообщает издание «Новая жизнь».

Фото газеты "Новая жизнь".

Более 2300 жителей Гдовского района выразили свою гражданскую позицию на 20 избирательных участках за три дня, отмечают корреспонденты «Гдовской зари».

«По сравнению с предыдущими двумя днями сегодня в помещении для голосования многолюдно. Земляки приходят голосовать семьями, кто-то — со знакомыми. Погода солнечная, избиратели улыбаются, настроение хорошее», — поделился впечатлениями один из членов участковой избирательной комиссии.

Фото газеты "Гдовская заря".

На избирательном участке № 583 в Невеле сегодня проголосовал глава Невельского района Олег Майоров. Об этом упоминает газета «Невельский вестник».

«На избирательном участке царит доброжелательная атмосфера, работа выстроена чётко, всё проходит с соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Это говорит о профессиональной команде членов избирательных комиссий Невельского района», — отметил глава района.

Фото газеты "Невельский вестник".

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