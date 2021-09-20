Елена Полонская — о работе партии: «Единая Россия» — единственная партия, которая продолжала работать во время пандемии

22:59, 19 сентября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская в ходе «Ночи выборов» рассказала о проделанной работе партии «Единая Россия».

«Все три дня мы большой дружной командой продолжали работать на единый результат, чтобы партия «Единая Россия» достигла максимума и победила во всех округах», — отметила глава муниципалитета.

Она подчеркнула, что на протяжении пяти лет на территории города велась большая работа: работал штаб общественной поддержки, в который вошло более 58 общественных организаций; было проведено более 250 мероприятий, партийцы заручились поддержкой НКО и общественных деятелей.

Елена Полонская рассказала о тесном взаимодействии граждан и власти: все депутаты и кандидаты выходили к жителям, общались с ними и помогали решать различные вопросы.

Кроме того, она также отметила, что на территории города при поддержке губернатора Михаила Ведерникова удалось реализовать большое количество объектов.

«Верю в победу и, безусловно, переживаю за каждого кандидата. Когда грянула пандемия, «Единая Россия» — единственная партия, которая продолжала работать, разносили продукты. Ни дня без работы», — заключила глава Пскова.