Зарплата менеджера по транспортной логистике в Пскове может достигать 83 тысяч рублей

08:17, 20 сентября 2021, ПАИ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, сколько может получать менеджер по транспортной логистике в компаниях сферы розничной торговли Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации авторы исследования, зарплатный максимум для такого специалиста в городе составляет 83 тыс. рублей. При этом в Москве работодатели обещают до 150 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 125 тыс. руб.

Среднерыночная зарплата менеджера по транспортной логистике в Пскове составляет 42 тыс. рублей. Специалисты с неполным высшим образованием, которые знают законы и нормативно-правовые акты в области грузоперевозок, а также требования к оформлению товарно-транспортной документации, получают от 25 до 28 тыс. рублей. С опытом работы от года, высшим образованием и навыками составления логистических цепочек можно претендовать на зарплату от 28 до 30 тыс. рублей. Специалисту с опытом работы от 2-х лет, знающий специфику международных перевозок, правила Incoterms 2010, свободно владеющий английским языком обещают от 30 до 47 тыс. рублей, а работнику со стажем от 3 лет и опытом в организации международных грузоперевозок - от 47 до 83 тыс. рублей.

Среднестатистический портрет соискателя в городе такой: кандидату в среднем 38 лет, в 61% это мужчина. 72% будущих менеджеров имеют высшее образование, 27% готовы к переезду, 56% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 3,6 лет.