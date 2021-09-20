Большая часть избирателей в Псковской области предпочла проголосовать 17 сентября
Большая часть избирателей в Псковской области предпочла проголосовать 17 сентября, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель облизбиркома Игорь Сопов.
«Мы сразу зафиксировали в пятницу самый большой приток избирателей, пришло много людей, а в субботу было затишье, спокойный день. В воскресенье утром и вечером снова был всплеск активности», - уточнил Сопов, добавив, что псковичи отметили удобство трехдневного голосования.
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