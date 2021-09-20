С 28 октября машино-место можно зарегистрировать как самостоятельный объект недвижимости

12:45, 20 сентября 2021, ПАИ

В статью №1 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесли изменения, касающиеся машино-мест, которые получили статус объекта недвижимости, сообщает пресс-центр Росреестра по Псковской области.

До 1 января 2017 года законодательство не включало в себя точное понятие машино-места, было только понятие парковки. С принятием новых изменений машино-место считается объектом недвижимости. Собственники машино-мест в домах, отдельно стоящих гаражных комплексах и в подземных парковках получили регистрационное право.

Теперь собственники могут зарегистрировать такие объекты в качестве самостоятельных объектов недвижимости. Для этого необходимо поставить его на кадастровый учет с описанием границ в здании и сооружении.

Также дается определение машино-места и следует учитывать, что его границы будут определены проектной документацией здания или сооружения:

«Машино-место не нужно специально ограждать, поскольку границы определены проектной документацией здания или сооружения и обозначены или закреплены лицом, осуществляющим строительство или эксплуатацию, либо обладателем права на машино-место, в том числе путем нанесения на поверхность пола или кровли разметки (краской, с использованием наклеек или иными способами)», – комментирует эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Федеральным законом от 30 апреля 2021 года №120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» отменяются требования о максимальном размере объектов.

Поправки в законодательство вступят в силу с 28 октября 2021 года. Заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права подается через офисы МФЦ либо на портале Росреестра в электронном виде.