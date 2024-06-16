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Псковские студенты взяли призовые места в финале фестиваля «Российская студенческая весна»

Псковские студенты взяли призовые места в финале фестиваля «Российская студенческая весна» среди средних учебных заведений, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Фото предоставлено Центром молодёжи и общественных инициатив

Ольга Измайлова и Мария Михайлова из Псковского кооперативного техникума заняли второе место в номинации «Видео. Юмористический ролик». Их креативная работа посвящена «мукам выбора». В ролике девушки рассказали о том, как придумывали идею для своего будущего ролика. Члены жюри оценили необычный ход.

Алина Боброва из филиала Псков ГУ в Великих Луках заняла третье место в номинации «Танцевальное. Хип-хоп. Соло». «Оказывается, я первая, кто принёс региону победу в студвесне именно в танцевальном направлении. Это очень приятно, это невероятный повод для гордости – даже плакать захотелось. Я не ожидала, что займу призовое место», – призналась Алина Боброва.

Борис Тодоров из Великолукской сельхозакадемии уже второй год пробует свои силы на этой творческой арене. В этом году он занял третье место в направлении «Оригинальный жанр. Жонглирование».

«Сказать, что я был уверен в победе, – это значит ничего не сказать. Были сильные конкуренты, но я оказался сильнее, я же русский богатырь. И меня вдохновляют земля-матушка и родные, которые всегда меня поддерживают», – поделился молодой человек.

Псковскую области в финале фестиваля представляли 22 человека. Студенты из Псковской области выступили также в других номинациях – в танцевальной, инструментальной, театральной, вокальной и в оригинальном жанре.

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