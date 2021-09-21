ПАИ стало самым цитируемым псковским СМИ за неделю

08:55, 21 сентября 2021, ПАИ

По данным сервиса «Медиалогия», за прошедшую неделю (с 13 по 20 сентября) Псковское агентство информации стало самым цитируемым региональным СМИ сразу в нескольких категориях.

Так, с показателем в 1 тысяча 292 цитаты ПАИ заняло лидирующую позицию в Северо-Западном федеральном округе и Центральном федеральном округе среди своих коллег – Псковской ленты новостей, портала luki.ru, Псковской правды, ГТРК «Псков» и радиостанции «Эхо Москвы - Псков».

ПАИ цитировали в следующих рубриках: власть, выборы, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, культура и искусство, ЧП, наука и образование.

Материалы информагентства цитировали такие федеральные СМИ, как «Известия», «Агентство бизнес новостей», «Русская народная линия», News-Life, Russia24.pro и др.

Таким образом, информагентство заняло первую строчку и в рейтинге региональных СМИ по количеству цитат. Как упоминалось ранее, их количество составило 1 тысячу 292. У ближайшего конкурента по рейтингу этот показатель равен 552.

Добавим, что на сегодняшний день «Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Оценить уровень внимания традиционных медиа и пользователей соцсетей к компаниям помогают показатели МедиаИндекс и СМ Индекс. Эти метрики были специально разработаны компанией Медиалогия для анализа эффективности PR и SMM. Автоматически «Медиалогия» мониторит около 250 тысяч платформ.