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Про ПАИ

ПАИ стало самым цитируемым псковским СМИ за неделю

По данным сервиса «Медиалогия», за прошедшую неделю (с 13 по 20 сентября) Псковское агентство информации стало самым цитируемым региональным СМИ сразу в нескольких категориях. 

Так, с показателем в 1 тысяча 292 цитаты ПАИ заняло лидирующую позицию в Северо-Западном федеральном округе и Центральном федеральном округе среди своих коллег – Псковской ленты новостей, портала luki.ru, Псковской правды, ГТРК «Псков» и радиостанции «Эхо Москвы - Псков». 

Красным выделены показатели ПАИ

ПАИ цитировали в следующих рубриках: власть, выборы, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, культура и искусство, ЧП, наука и образование.

Красным цветом выделены показатели ПАИ

Материалы информагентства цитировали такие федеральные СМИ, как «Известия», «Агентство бизнес новостей», «Русская народная линия», News-Life, Russia24.pro и др.
Таким образом, информагентство заняло первую строчку и в рейтинге региональных СМИ по количеству цитат. Как упоминалось ранее, их количество составило 1 тысячу 292. У ближайшего конкурента по рейтингу этот показатель равен 552.

Красным цветом выделены показатели ПАИ

Добавим, что на сегодняшний день «Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Оценить уровень внимания традиционных медиа и пользователей соцсетей к компаниям помогают показатели МедиаИндекс и СМ Индекс. Эти метрики были специально разработаны компанией Медиалогия для анализа эффективности PR и SMM. Автоматически «Медиалогия» мониторит около 250 тысяч платформ.

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