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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 19 декабря, в 11:30. 

Как обстоит ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Пскове, грозит ли псковичам введение масочного режима, как будет работать поликлиника в новогодние праздники, ведущим Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. 

О поддержке киноиндустрии, создании условий для привлечения съёмочных групп в регион, о том, какой будет Псковская детская филармония, а также какие сюрпризы ждут псковичей к Новому году, ведущие поговорят с председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой.  

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 19 декабря в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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