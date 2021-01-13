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Общество

Детский фонд в Пскове поздравил региональных журналистов с Днём печати

Псковское отделение Российского детского фонда разместило в Instagram поздравление с Днём печати журналистов региональных СМИ:​ «Сегодня празднуется День российской печати. В этот день принято поздравлять журналистов и работников СМИ.  Детский фонд присоединяется ко всем пожеланиям и словам благодарности, которые вы слышите в этот день!

Огромное спасибо за ваше участие в информационном освещении мероприятий и акций фонда! С вашей помощью неравнодушные люди узнают о проблемах нуждающихся детей и способах помощи, а нуждающиеся семьи знают, где эту помощь можно получить. Без вас в нашей работе никуда».

​​Псковское информационное агентство уже поблагодарило фонд за тёплые слова.

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