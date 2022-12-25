Финальный выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир завтра в 11:30

19:27, 25 декабря 2022, ПАИ

Финальный в этом году выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 26 декабря, в 11:30.

Что ждет горожан и туристов в Пскове в преддверии нового года и на каникулах, какие городские локации украшены к празднику, где установлены елки, а также как будут работать городские службы в выходные дни, ведущим Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет глава Пскова Борис Елкин.

Подробнее с афишей новогодних мероприятий познакомит ведущий программы «Привет, Ивент» на радио «7 небо» Никита Черкашин.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 26 декабря, в 11:30, на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах ВКонтакте.