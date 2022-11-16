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Общество

Надежда Назаренко: Чтобы попасть на телевидение, нужно быть настойчивым

Телеканал «Первый Псковский» отметил свой первый юбилей — пять лет. «Первый Псковский» — крупнейший и единственный региональный канал с круглосуточной сеткой вещания. В этом году СМИ вошло в крупнейший медиахолдинг региона.

Главный редактор телеканала Надежда Назаренко в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» поделилась основными достижениями канала за последнее время

«Чуть более полугода работаем в обновлённой команде, к которой присоединились молодые перспективные ребята. Значительно увеличилось количество производства новостей, надеемся, что телезрители это заметили. Также у нас есть большой итоговый информационный выпуск новостей, который выходит каждый день в будни в 20:00», — сообщила Надежда Назаренко.

В ходе радиэфира было отмечено, что у телеканала появилась новинка: главные яркие события региона теперь транслируются в прямом эфире. «Первый Псковский» — не просто телеканал, но и обширный информационный ресурс на различных площадках: Telegram, YouTube, «ВКонтакте».

«В ближайшее время на телеканале пройдёт одна из прямых трансляций очень значимого для региона мероприятия. Скоро мы проанонсируем его», — сохранила интригу главный редактор.

«Первый Псковский» люблю за невероятную возможность окунуться в мир многообразия», — поделилась Надежда Назаренко с ведущими радиоэфира.

Также совместно с «7 НЕБО» обсудили вопрос о том, как молодёжи попасть на телевидение.

«Чтобы попасть на телевидение необходимо пройти строгий отбор, быть активным и инициативным, но и умненьким. Но главное — оперативность, ведь мы стараемся выдавать новости оперативно, и быть настойчивым!» — добавила главный редактор Надежда Назаренко.

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