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Предпраздничный ликбез для мужчин и режиссер Ольга Акатьева ждут слушателей в «Место встречи» на «7 Небе»

2 марта в программе «Место встречи» на радиостанции «7 небо» ведущие Никита Черкашин и Валерия Соловьева вместе с псковичками проведут ликбез по хорошим подаркам к 8 Марта. Прекрасной половине человечества предлагают делиться своими пожеланиями по презентам, а также вспомнить, самый неудачный вариант. Присылать свои варианты можно в WhatsApp, Telegram, Viber по номеру +7 (900) 991-10-71 или оставлять сообщения в чате для слушателей в группе ВКонтакте.

По традиции, автор самого оригинального и интересного варианта получит в подарок ужин в ресторане «Розарио». Также в рамках сегодняшнего эфира ведущие разыграют 24 литра воды от компании «Водный мир», пригласительные в КРЦ «Волшебный город», на массовые катания в Ледовом дворце, сертификат на заезд в картинг-клубе PitStop и билеты на спекткль «Пленные духи» в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина.

Специальным гостем эфира станет режиссер Ольга Акатьева, которая три дня работала в Пскове со своей съемочной группой над фильмом «Я читаю». Съемки проходили в спортивной школе №1. Основной блок будет отснят в августе. О чем будет картина, почему выбрана тема дислексии, и кто из звезд театра кино приедет летом в Псков, - расскажет Ольга Акатьева в сегодняшней программе «Место встречи».

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