Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жительница Дновского района получила 5 месяцев за неуплату алиментов

15 сентября 2021 года Дновский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы города Дно, обвиняемой в неуплате алиментов на сумму 30 000 рублей, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

Женщина регулярно не оказывала материальной помощи на содержание несовершеннолетнего ребенка, нарушив ч. 1 ст. 157 УК РФ. Денежные средства не перечислялись в установленный срок, кроме небольшой суммы в размере 3500 рублей.

Общая сумма выплаченных денег не покрыла всю задолженность по алиментам в размере 30 000 рублей, поэтому районный суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

20 сентября 2021

В России ремонт машин по ОСАГО будут рассчитывать по новым правилам
20 сентября 2021

Суд приравнял квартиру псковичей к гостинице
20 сентября 2021

Псковские семьи могут воспользоваться льготной ипотекой

20 сентября 2021

Почти 49 тысяч случаев коронавируса подтвердились в Псковской области с начала пандемии
20 сентября 2021

В Псковском районе продолжаются поиски потерявшегося в лесу мужчины
20 сентября 2021

38 пьяных водителей выявили полицейские в Псковской области за минувшую неделю
20 сентября 2021

Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках
20 сентября 2021

Председатель ВООПИиК находится с визитом в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...