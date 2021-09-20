Жительница Дновского района получила 5 месяцев за неуплату алиментов

13:12, 20 сентября 2021, ПАИ

15 сентября 2021 года Дновский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы города Дно, обвиняемой в неуплате алиментов на сумму 30 000 рублей, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

Женщина регулярно не оказывала материальной помощи на содержание несовершеннолетнего ребенка, нарушив ч. 1 ст. 157 УК РФ. Денежные средства не перечислялись в установленный срок, кроме небольшой суммы в размере 3500 рублей.

Общая сумма выплаченных денег не покрыла всю задолженность по алиментам в размере 30 000 рублей, поэтому районный суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.