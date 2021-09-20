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Общество

В Псковском государственном университете открылась шестая Школа межэтнической журналистики

В Псковском государственном университете открылась шестая Школа межэтнической журналистики, сообщила Псковскому агентству информации преподаватель школы, журналист Ольга Миронович.

В Пскове в Школу межэтнической журналистики поступил 11 человек от 17 до 27 лет (набор желающих продлится до конца сентября). В качестве вступительного экзамена для зачисления на бесплатные курсы они писали мотивационные письма.

Оказалось, что некоторых юных псковичей поступить в Школу межэтнической журналистики подвиг «опыт Ганзы» и лекции нейропсихолингвиста Татьяны Черниговской.

Новые ученики псковской школы хотят научиться «правильно ставить вопросы, чтобы получать нужные ответы».

Среди них есть уже продвинутые блогеры, которые решили, что для дальнейшего развития им полезно расширить свой кругозор и подготовить несколько публикаций под руководством опытного журналиста.

Они хотят овладеть инструментами влияния на общественное мнение. «Моя мотивация – научиться использовать эти инструменты для того, чтобы в будущем или даже сейчас вносить свой вклад в улучшение нашего общества и способствовать умножению счастья и благополучия людей», - написала студентка Псковского колледжа искусств Анна Поко.

Одного ученика в псковскую Школу межэтнической журналистики привёл неудачный опыт сотрудничества с местным информационным агентством – «скучные пресс-релизы, аудиорасшифровки» и переписывание новостей из партийных штабов. Последней каплей для этого молодого человека, по его же словам, стала работа с пресс-релизом, согласно которому среднестатистической псковской семье с двумя детьми, чтобы накрыть новогодний стол, достаточно потратить 1500-1700 рублей. Он никак не мог согласиться с этими цифрами, из-за чего «карьера журналиста» в его глазах «как-то померкла».

Этот ученик надеется, что Школа межэтнической журналистики вернёт ему веру в профессию журналиста и снова заставит мечтать о работе в СМИ.

Лучшие выпускники школы не только получат сертификаты, но также смогут принять участие в выездной отчетной конференции, которая пройдет в конце ноября в Москве, а также в этноэкспедиции в один из регионов РФ.

Ученики псковской Школы межэтнической журналистики два раза подряд, в 2019 и 2020 годах, становились победителями Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец». В частности, в прошлом году в номинации «Поколение мультимедиа» победу в этом профессиональном журналистском конкурсе одержала учащаяся Псковского колледжа искусств Елизавета Андреева со статьёй «Менталитет есть? А если найду?».

Теперь Елизавета поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, а также в петербургскую Школу межэтнической журналистики, чтобы совмещать теорию с практикой. Значительная часть учебного времени во всех школах межэтнической журналистики отведена подготовке публикаций для региональных и федеральных СМИ.

Школа - всероссийский проект Гильдии межэтнической журналистики под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. В ближайшие два с половиной месяца занятия школ межэтнической журналистики будут проходить одновременно по единой программе в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Астрахани, Барнауле, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Махачкале, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Салехарде, Саранске, Симферополе, Сыктывкаре, Томске, Улан-Уде, Чебоксарах, Черкесске, Хабаровске и Элисте.

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