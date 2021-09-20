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Общество

Дополнительные 500 млн рублей помогут привести к нормативу около 30 км дорог в Псковской области

Псковской области по распоряжению Правительства РФ в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» выделено 500 млн рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, на эти средства будут отремонтированы дорога Шимск – Феофилова пустынь в Стругокрасненском районе и участки трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе. Это важные для региона объекты, так как они обеспечивают подъезд к границам с Новгородской и Ленинградской областями.

Кроме того, благодаря дополнительному финансированию будет досрочно завершен ремонт улицы Коммунальной в Пскове, который имеет высокую социальную значимость, так как здесь располагаются медицинские и образовательные учреждения: Многопрофильный лицей №4, Псковская городская больница и филиал Псковской городской поликлиники, строится новый детский сад. По улице Коммунальной осуществляется подъезд к Псковскому перинатальному центру.

«Дополнительная федеральная поддержка направлена на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все 3 объекта включены в нацпроект. Это позволит увеличить протяженность региональных и муниципальных дорог, соответствующих нормативам, а высвободившиеся средства использовать на приведение в порядок других не менее важных объектов», — отметил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

На сегодняшний день дорожные работы идут на двух объектах, ввод в эксплуатацию запланирован в этом году.

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