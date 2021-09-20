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Общество

Псковичей призывают добровольно сдать незаконно хранящееся оружие

УМВД России по Псковской области призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин, изъявивший желание сдать найденное, незаконно хранящееся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, должен обратиться в любой отдел полиции Псковской области.

Добровольно сданное оружие и боеприпасы принимают по письменному заявлению гражданина, с составлением акта о добровольной сдаче.

В полиции обратили внимание, что при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов ни в коем случае нельзя самому их собирать, транспортировать или обезвреживать – это категорически запрещено.

«Если вы случайно обнаружили оружие или боеприпасы – не прикасайтесь к ним, а сообщите об их местонахождении в территориальные подразделения органов внутренних дел или в дежурную часть УМВД России по Псковской области по телефону 02», - подчеркнули в УМВД.

Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности (примечание к ст. 222 Уголовного кодекса РФ) и может получить денежное вознаграждение.

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