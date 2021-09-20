Псковские пограничники обнаружили контрабандные сигареты в трёх направлявшихся в Латвию поездах

16:43, 20 сентября 2021, ПАИ

За минувшие выходные в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» пограничники пресекли три попытки незаконного перемещения сигарет через государственную границу России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

Контрабандный товар обнаружен во время совместного с представителями Псковской таможни осмотра трех грузовых составов, направлявшихся в Латвию.

В девяти бункерных вагонах с сыпучим грузом пограничники нашли тайники, расположенные в ребрах жесткости бортовой части вагонов между разгрузочными люками, из которых специалисты извлекли более трех тысяч пачек табачной продукции с акцизными марками иностранного государства.

Сумма оценки контрабандного товара будет установлена после проведения экспертизы. Табачная продукция изъята и передана сотрудникам Псковской таможни.