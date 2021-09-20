Около пяти миллионов рублей похитили злоумышленники у жителей Псковской области

16:57, 20 сентября 2021, ПАИ

Около пяти миллионов рублей похитили неизвестные мошенники у жителей Пскова и Великих Лук, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 17 сентября пожилому жителю Великих Лук позвонили неизвестные. Говорящие представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что некие злоумышленники собираются оформить на мужчину кредит. Чтобы этого избежать, необходимо было перевести денежные средства на «безопасный счет». В итоге мужчина поддался на уговоры собеседников и лишился более двух миллионов рублей.

Подобным образом после общения с мнимыми банковскими служащими двух миллионов 320 тысяч рублей лишилась 45-летняя псковичка. А 18 сентября еще один 60-летний пскович после аналогичного разговора не досчитался более 400 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

В ведомстве отметили, что в последнее время это далеко не единственные случаи мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. «С учетом складывающейся обстановки полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять предельную осмотрительность и не поддаваться на ухищрения нечистых на руку лиц, которые могут использовать различные мошеннические схемы обмана доверчивых людей», – говорится в сообщении.