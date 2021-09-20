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Происшествия

Два предприятия в Великих Луках осудили за нарушения статьи по противодействию коррупции

В городе Великие Луки сотрудники прокуратуры Псковской области нашли два административных нарушения статьи «О противодействии коррупции», сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Ведомство проверило сообщения работодателей о заключении трудовых договоров с гражданами, замещавшими должности государственной службы.

Выявили два случая нарушения статьи и возбудили дело об административном нарушении в отношении ООО «Транзит-Т» и ООО «Визир», предусмотренном ст.19.29 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении постановлением мирового судьи от 29 июля оба предприятия признаны виновными. Им назначили штраф в размере 50 тысячи рублей для каждого.

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