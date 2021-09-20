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Экономика

Минпромторг предложил с 2022 года выдавать льготные автокредиты работникам образования.

Педагоги смогут воспользоваться льготными автокредитами. Фото ТрансТехСервис

Министерство промышленности и торговли России предложило увеличить число участников программы льготного автокредитования и с 2022 года выдавать кредиты на льготных условиях работникам образования, сообщает ТАСС.

Ранее в программе льготного автокредитования могли участвовать граждане, приобретающие свой первый автомобиль, семьи с одним и более ребенком, сотрудники государственных медицинских учреждений и автовладельцы, сдающие в трейд-ин автомобили старше 6 лет и находящиеся в собственности более 1 года.

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