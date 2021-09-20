Госархив Псковской области опубликовал документ о грибном запрете на великолукском заводе в конце XX века

22:53, 20 сентября 2021, ПАИ

Работники Госархива Псковской области неожиданно заговорили о грибах. Поводом тому послужил документ конца XX века.



​«Наши подписчики ежедневно делятся в своих аккаунтах снимками добычи с «тихой охоты». То белые, то лисички, то сыроежки. Да не одним-двумя грибочками, а ведрами и мешками! Напоминаем: гриб грибу рознь! Всегда надо быть очень внимательным при сборе осенних даров леса! И если вы не знаете, что за красавец перед вами на чудесной зеленой ножке, да с каемочкой, словно в юбочке, – лучше не класть его в корзинку.

Для любителей грибов мы отыскали в фондах один примечательный документ. Это приказ по Великолукскому заводу щелочных аккумуляторов. Подписан он был в октябре 1984 года. И касался «предупреждения отравления грибами детей», – сообщает госархив в своих соцсетях.

Многие еще помнят, что у крупных предприятий в то время на балансе находились и детские сады, и загородные оздоровительные лагеря для детей сотрудников. Так вот в этом приказе речь идет как раз о подведомственном садике. Заведующей поручалось «обеспечить постоянный надзор за детьми и персоналом детского сада, исключающих сбор и употребление детьми всех видов грибов». Категорически запрещалось приготовление блюд, в состав которых входят грибы.