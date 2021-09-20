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В Пскове откроется уникальная выставка «Хранительница Пскова»

В Пскове откроется уникальная выставка «Хранительница Пскова»

24 сентября в музейном комплексе «Двор Постникова» откроется уникальная выставка «Хранительница Пскова», посвященная 110-летнему юбилею со дня основания Анастасиевской часовни. Об этом сообщают организаторы выставки.

Посетители познакомятся с малоизвестными страницами жизни и деятельности Рериха, связанными с Псковским краем, узнают много нового о творческом союзе двух прославленных мастеров - Щусева и Рериха, впервые увидят исторические фотографии часовни, редкие архивные документы, старинные иконы святой Анастасии и другие экспонаты из фондов Псково-Изборского музея-заповедника и частных архивов.

Кроме этого, мы анонсировали список мероприятий к выставке. С начала ее работы для вас пройдут лекции, экскурсии и благотворительные концерты. 

Выставка будет работать до 16 октября во Дворе Постникова, по адресу ул. Олега Кошевого, 2.

Режим работы: Понедельник - воскресенье: с 11:00 до 18:00. Выходной: вторник. Стоимость билета: 50 руб. - взрослый, дети до 16 лет и льготные категории - бесплатно.

Все вырученные средства пойдут на реставрацию живописи Анастасьевской часовни.

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