В Псковской областной библиотеке пройдёт диктант «Бегущая строка»

23:51, 20 сентября 2021, ПАИ

29 сентября в Псковской областной библиотеке пройдёт диктант «Бегущая строка» ко дню рождения Валентина Яковлевича Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Начало диктанта в 10:00, место проведения – smart-центр Псковской областной библиотеки (Профсоюзная, дом 2, 1 этаж, кабинет 216).

Принять участие в диктанте смогут все желающие, для этого нужно пройти предварительную регистрацию в форме или по телефону +79113695031 (Екатерина – заведующая библиотечным молодёжным центром).



Участники мероприятия напишут диктант по тексту одноимённой книги Валентина Курбатова. В книгу «Бегущая строка. Дневник провинциального литературного критика» вошли отдельные записи, охватывающие период времени с 1970 по 2011 год; «французский» и «итальянские» дневники Валентина Яковлевича, а также дневниковый очерк «Ты, Матёра, родима матушка...».