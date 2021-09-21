8 диспенсеров с дог-пакетами появились в Пскове
8 диспенсеров с дог-пакетами появились в Пскове в парке у Мирожского монастыря, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
По словам главы региона, поступало много обращений от жителей Пскова, что владельцам собак на прогулках неудобно убирать за своими питомцами. Поэтому с учетом московского опыта было решено установить диспенсеры с дог-пакетами. В каждом наборе есть одноразовый картонный совок, пакет и инструкция.
Михаил Ведерников отметил, что если дог-пакеты окажутся востребованными, такие диспенсеры будут установлены и в других парках.
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