8 диспенсеров с дог-пакетами появились в Пскове

09:14, 21 сентября 2021, ПАИ

8 диспенсеров с дог-пакетами появились в Пскове в парке у Мирожского монастыря, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, поступало много обращений от жителей Пскова, что владельцам собак на прогулках неудобно убирать за своими питомцами. Поэтому с учетом московского опыта было решено установить диспенсеры с дог-пакетами. В каждом наборе есть одноразовый картонный совок, пакет и инструкция.

Михаил Ведерников отметил, что если дог-пакеты окажутся востребованными, такие диспенсеры будут установлены и в других парках.