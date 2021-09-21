Вопросы лечения и диагностики менингококковой инфекции обсудили псковские врачи

09:28, 21 сентября 2021, ПАИ

20 сентября в стенах ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» совместно с филиалом «Великолукский» проходил еженедельный внутренний научно-практический семинар на тему «Менингококковая инфекция». Об этом сообщается на странице учреждения в Instagram.

Докладчиком выступила врач-педиатр Алина Корф. Она рассказала, что менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Оно протекает с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства и назофарингита до генерализованных форм (гнойного менингита, менингоэнцефалита и менингококцемии с поражением различных органов и систем).

В большинстве развитых стран распространенность менингококковой инфекции составляет 1-3 случая на 100 тыс. населения и передаётся воздушно-капельным путём. Болезнь встречается в любом возрасте, однако 70-80% приходится на детей до трех лет. Наиболее подвержены развитию гипертоксических (сверхострых) форм инфекций дети первых трех лет, особенно первого года жизни.

Докладчица уточнила, что характерны эпидемиологические подъемы заболеваемости каждые 10-20 лет, что связано со сменой возбудителя и изменением иммунологической структуры населения (увеличение восприимчивой прослойки за счет родившихся детей, снижения иммунитета у взрослых). Также имеют место сезонные подъемы заболеваемости (март-апрель-май), хотя больные этой инфекцией регистрируются в течение всего года.

В ходе семинара специалисты инфекционного учреждения рассмотрели актуальные вопросы диагностики и лечения менингококковой инфекции, клинические случаи заболевания, имевшие место в недавней практике врача Алины Корф в детском корпусе, а также способы профилактики.

В инфекционке отметили, что проведённый научно-практический семинар крайне важен для работы медицинского учреждения. «Подобные конференции повышают профессионализм специалистов, ведь это не только лекционный материал, но и обсуждение, демонстрация и обмен научными и практическими знаниями», - подчеркнули в больнице.