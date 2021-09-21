Более 230 тысяч псковичей получат налоговые уведомления

10:12, 21 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц получат более 230 тысяч жителей Псковской области, сообщает пресс-центр УФНС по Псковской области.

На данный момент на учете в налоговых органах региона стоит 167 тысяч физических лиц — плательщиков транспортного налога; 247 тысяч граждан являются собственниками квартир, дач, гаражей; 215 тысяч плательщиков земельного налога.

Как сообщает ведомство, уведомления поступят физическим лицам не позднее 30 дней до наступления срока платежа, но это относится к тем, у кого сумма налогов менее 100 тысяч, и в нем не будет отражено исчисление налогов за 2018 год.

Оплатить налоги граждане смогут онлайн из Личного кабинета или используя сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС России, а также в ближайшем отделении банка на «Почте России» или в отделении МФЦ.

Ведомство уточняет, что за прошлый год уровень собранных налогов физических лиц составил 99,6%, в денежном эквиваленте в бюджет Псковской области имущественных налогов поступило 1 миллиард 61,4 миллиона рублей.