Скончался почетный гражданин Великих Лук Валентин Афанасьев

09:48, 21 сентября 2021, ПАИ

В ночь на 21 сентября в Великих Луках скончался председатель Великолукского совета ветеранов войны и труда, почетный гражданин города Великие Луки, капитана I ранга в отставке Валентин Афанасьев. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на своей странице в Instagram.

«Уход Валентина Егоровича — это тяжелейшая потеря для всего нашего города. Неоценим вклад таких людей, как Валентин Егорович, в восстановление страны после Великой Отечественной, укрепление ее боевого могущества, патриотическое воспитание молодежи. Валентин Егорович из того поколения, которое имеет особую закалку и особую ответственность за судьбу Родины. Именно мужество и невероятное трудолюбие таких людей, как Валентин Егорович, их искренняя любовь к Отчизне и забота о ее благополучии подняли страну из руин, заложили фундамент наших нынешних достижений», - написал Николай Козловский.

По его словам, боевой и трудовой путь Валентина Афанасьева для современного поколения — истинный пример стойкости, героизма и веры в светлое будущее России. Он выразил искренние соболезнования родным и близким.