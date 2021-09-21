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Общество

В России стартуют продажи Kia Soul-2022

С 17 сентября 2021 г. в российских официальных дилерских центрах известного южнокорейского бренда начинается реализация городского кроссовера Киа Соул 2022-го модельного года. Автомобиль будет доступен в 12 комплектациях. Его стоимость зависит от выбранного типа оснащения транспортного средства и начинается от 1,25 млн руб.

Что же можно сказать об этой модели? На отечественном рынке кроссовер станет вторым авто, на котором будет красоваться новый логотип компании. Он был создан в соответствии с обновленной концепцией долгосрочного развития южнокорейского бренда и отражает стремление этого производителя вдохновлять клиентов пользоваться новыми средствами передвижения, снабженными революционными программными продуктами и сервисами мобильности. Как отметили в Kia Russia & CIS, к концу текущего года новую эмблему получат еще 6 моделей марки.

Российские автолюбители уже знакомы с Соулом. Стильный городской кроссовер третьего поколения только за 8 месяцев 2021 г. разошелся в количестве более 6,5 тыс. экз., что свидетельствует о стабильном спросе на это транспортное средство. Машина 2022-го модельного года должна продолжить начатый компанией курс новой стратегии, в рамках которой создаются продукты, освобождающие время клиентов и делающие пользование фирменными автомобилями еще более удобным и комфортным. С этой целью, в частности, все новые авто оснащаются мультимедийными системами с мониторами увеличенной диагонали. Например, для Soul-2022 им стал 8-дюймовый дисплей, обеспечивающий доступ к сервисам Яндекса, Android Auto и Apple Carplay.

Новая версия Соула получит «атмосферник» MPI объемом 1,6 л мощностью 123 л. с. Он будет функционировать в комплекте с МТ(6) или АТ(6) и работать на бензине. Если же говорить о его более мощном аналоге, рассчитанном на 2 л горючего и способного развивать тягу в 150 л. с., то здесь предусмотрена только 6-ступенчатая «автоматика». Самый мощный двигатель, которым комплектуется Soul-2022, будет устанавливаться на спортивную версию кроссовера GT Line: такое авто получит T-GDI (1,6 л, 200 л. с.). В этом силовом агрегате предусмотрены турбонаддув и система непосредственного впрыска. Такой мотор комплектуется исключительно 7-ступенчатым «роботом», имеющим 2 сцепления 7DCT.

Подписка Яндекс.Плюс дает возможность выбирать оптимальный маршрут, который учитывает пробки, получать предупреждения об ограничениях скорости, наличии камер фото- и видеофиксации, а также пользоваться всеми преимуществами навигации.

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