Как провести Радоницу: что можно и чего нельзя делать в этот день
Радоница — особый день в православном календаре, когда верующие поминают своих умерших родных и близких, чтобы разделить с ними радость Воскресения Христова. Этот день считается Пасхой для усопших. Предположительно, название праздника произошло от слова «радость». Люди не просто поминают своих умерших близких, а делятся с ними радостью Пасхи с надеждой на воскресение и вечную жизнь.
Именно на Радоницу принято посещать кладбище. Распространившийся же сейчас обычай посещать кладбища в день Пасхи противоречит древнейшим установлениям церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью, над всякой скорбью и печалью.
Рассказываем про обычаи и традиции этого дня, а также о том, что можно и чего нельзя делать 29 апреля.
Что можно делать на Радоницу:
- Ходить в храмы, чтобы принять участие в литургиях и панихидах по усопшим.
- Молиться об усопших дома и на кладбище.
- Подавать милостыню.
- С утра обязательно рекомендуется съездить в храм, помолиться и причаститься. А уже после этого ехать на кладбище — привести в порядок могилу, совершить дела милосердия — все это будет для покойников большой радостью.
Что касается популярной традиции употребления пищи на могилах умерших родных, в ней есть языческие отголоски. Для церкви это чуждый обычай, как и традиция оставлять на могилах куличи и прочие «угощения» для умерших. На кладбище важно соблюдать тишину и порядок, проявлять уважение к памяти ушедших. Лучше всего провести время в тихой беседе, вспоминая добрые дела и качества усопших.
- По традиции на Радоницу готовятся кутья, блины и блюда, которые особенно любил усопший. Также во время обеда принято вспоминать об умерших, делиться историями о них. Это нужно, чтобы память о человеке сохранялась.
Что нельзя делать на Радоницу:
- Устраивать шумные застолья и употреблять спиртные напитки на кладбище.
- Сквернословить и проявлять неуважение к памяти ушедших.
- Плакать и предаваться скорби и отчаянию.
- Работать на земле (считается, что земля должна отдохнуть).
- Вспоминать об усопших только плохое.
- Венчаться или жениться.
- Игнорировать Радоницу и не вспоминать об умерших.
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