700-ю маскировочную сеть изготовили дедовичские волонтёры
700-ю маскировочную сеть изготовили волонтёры из Дедовичского района, пишет районная газета «Коммуна».
«Спасибо нашим постоянным и бессменным плетуньям, вот и закончили нашу 700-ю сеть. Это самая приятная новость за сегодняшний день. Спасибо вам, дорогие мастерицы! Дай Бог всем нам скорейшей победы!» – поделились информацией в сообществе «Под покровом Богородицы».
Сообщество «Под покровом Богородицы» приглашает всех помочь присоединиться к делу.
Ранее сообщалось, что военнослужащие оценили маскировочные сети, изготовленные волонтёрами в Псковской области.
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