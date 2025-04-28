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Общество

700-ю маскировочную сеть изготовили дедовичские волонтёры

700-ю маскировочную сеть изготовили волонтёры из Дедовичского района, пишет районная газета «Коммуна».

Фото: газета «Коммуна»

«Спасибо нашим постоянным и бессменным плетуньям, вот и закончили нашу 700-ю сеть. Это самая приятная новость за сегодняшний день. Спасибо вам, дорогие мастерицы! Дай Бог всем нам скорейшей победы!» – поделились информацией в сообществе «Под покровом Богородицы».

Сообщество «Под покровом Богородицы» приглашает всех помочь присоединиться к делу.

Ранее сообщалось, что военнослужащие оценили маскировочные сети, изготовленные волонтёрами в Псковской области.

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