Впечатлениями от посещения Псковской земли поделились иностранцы, участвующие в форуме «На том стоим»

23:10, 28 апреля 2025, ПАИ

Встреча с участниками международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» прошла в правительстве Псковской области в понедельник, 28 апреля. В мероприятии приняли участие историки и деятели культуры из Великобритании, Италии, Канады, Китая и Сербии, которые в рамках мероприятия поделились своими эмоциями и впечатлениями от посещения Псковской земли.

Иностранные артисты отметили внимание и обратную связь публики на выступлениях.

Почётный профессор российской и европейской политики из Университета графства Кент (Великобритания) Ричард Саква напомнил, что Псков – один из древнейших городов России. Особое внимание Ричард Саква уделил наполнению важными свидетельствами и артефактами исторических музеев на территории региона, к которым можно прикоснуться. Гостя впечатлил и мемориальный комплекс «Линия Сталина» в островской деревне Холматка.

Для профессора Университета города Уорика (Великобритания) Кристофера визит в Псковскую область стал первым. Он подчеркнул важность вклада Советского Союза в Победу в 1945 году и масштабы страданий, которые принесла война.

Ранее сообщалось, что гала-концерт в рамках международного форума, посвящённого поддержке российской истории и культуры, «На том стоим» прошёл в Пскове.

Музыкант из Сербии Алекса Миркович отметил, что у Сербии и России долгая история, которая начинается с XV века.

«Важную роль сыграли русские в XX веке, которые подняли сербскую культуру, помогли развить не только музыку, но и оперу, театр и балет. У нас есть совместная культурная история – это очень важно», – отметил участник встречи.