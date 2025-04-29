Метеорный поток эта-Аквариды достигнет пика активности 6 мая

08:12, 29 апреля 2025, ПАИ

Метеорный поток эта-Аквариды (майские Аквариды) достигнет пика активности в 6:00 6 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. В этот момент ожидается до 40 метеоров в час.

В Северном полушарии поток будет наблюдаться на юго-востоке невысоко над горизонтом. Яркие росчерки метеоров, влетающих в атмосферу со скоростью 65,5 километра в секунду, хорошо видны в предрассветные часы. Знатоки советуют наблюдать их, лёжа ногами на восток.

Родительницей потока стала комета Галлея. Через след от её пылевого хвоста Земля проходит дважды в год. Последний раз комету наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе в 2061 году.