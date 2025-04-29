Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Метеорный поток эта-Аквариды достигнет пика активности 6 мая

Метеорный поток эта-Аквариды (майские Аквариды) достигнет пика активности в 6:00 6 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. В этот момент ожидается до 40 метеоров в час.

В Северном полушарии поток будет наблюдаться на юго-востоке невысоко над горизонтом. Яркие росчерки метеоров, влетающих в атмосферу со скоростью 65,5 километра в секунду, хорошо видны в предрассветные часы. Знатоки советуют наблюдать их, лёжа ногами на восток.

Родительницей потока стала комета Галлея. Через след от её пылевого хвоста Земля проходит дважды в год. Последний раз комету наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе в 2061 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2025

В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на майские праздники
29 апреля 2025

Штабы #Мывместе в Псковской области продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО
29 апреля 2025

Потепление в Псковской области прогнозируется к 2 мая
29 апреля 2025

Школьные учителя будут проводить не больше 5-6 уроков в день
29 апреля 2025

Метеорный поток эта-Аквариды достигнет пика активности 6 мая
29 апреля 2025

Как провести Радоницу: что можно и чего нельзя делать в этот день
28 апреля 2025

Сотрудников и ветеранов станции скорой медицинской помощи чествовали в Пскове
28 апреля 2025

Псковская полиция проверит информацию о жестоком обращении с животным

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...