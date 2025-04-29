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Общество

Школьные учителя будут проводить не больше 5-6 уроков в день

Школьные учителя должны проводить не более 5-6 уроков в день. Эта норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

«Мы нормируем нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки – это средняя нагрузка на педагога – была 5-6 уроков, не больше», – сказал министр.

Также глава Минпросвещения сообщил, что для эксперимента по введению оценок за поведение в школах выбраны шесть российских регионов: Чеченская Республика, Мордовия, Новгородская, Ярославская, Тульская область и Луганская Народная Республика.

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