Псковская полиция проверит информацию о жестоком обращении с животным

23:58, 28 апреля 2025, ПАИ

Полиция зарегистрировала материал проверки по факту публикации в социальных сетях сообщения о случае жестокого обращения с животным в Пскове, рассказали ПАИ в УМВД России по Псковской области.

«В настоящее время ведётся установление причастных лиц, поиск свидетелей. Дополнительно будут отсмотрены камеры видеонаблюдения», – отметили в пресс-службе полиции.

Всех, кто располагает информацией о произошедшем, просят обратиться в полицию по номеру 102 или в завеличенский отдел полиции: 59-30-00.