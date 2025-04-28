Псковская полиция проверит информацию о жестоком обращении с животным
Полиция зарегистрировала материал проверки по факту публикации в социальных сетях сообщения о случае жестокого обращения с животным в Пскове, рассказали ПАИ в УМВД России по Псковской области.
«В настоящее время ведётся установление причастных лиц, поиск свидетелей. Дополнительно будут отсмотрены камеры видеонаблюдения», – отметили в пресс-службе полиции.
Всех, кто располагает информацией о произошедшем, просят обратиться в полицию по номеру 102 или в завеличенский отдел полиции: 59-30-00.
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